Мобілізація в Україні: адвокат роз'яснив, чи можуть забрати в армію без проходження медкомісії

За словами Марії Бекало, вручення повістки ще не означає автоматичне відправлення на фронт, оскільки ВЛК має встановити придатність військовозобов'язаного до служби.

Наприкінці минулого місяця український парламент продовжив термін дії загальної мобілізації та воєнного стану на чергові 90 днів, протягом яких, згідно із законодавством, чоловіків віком 18-60 років призивають до лав ЗСУ. Адвокатеса Марина Бекало розповіла, чи можуть мобілізувати тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію. Про це повідомляє ТСН.

Вручення повістки ще не означає неодмінне відправлення на фронт: без проходження ВЛК це неможливо.

"Допоки ВЛК не визнає громадянина придатним до військової служби за станом здоров'я, призвати його на військову службу під час мобілізації ТЦК і СП не має підстав", — пояснила експертка.

Допоки громадянин не пройшов лікарську комісію, його не можуть вважати ухилянтом від військової служби, тому що, згідно зі ст. 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військову службу розглядають як держслужбу особливого роду, для якої потрібна професійна діяльність придатних до неї за станом здоров'я та віком громадян.

Оскільки обвинувачення за ст. 336 КК (ухилення від призову) не може ґрунтуватися на припущеннях і здогадках, то для того, щоб був склад кримінального правопорушення, необхідний висновок ВЛК щодо придатності військовозобов'язаного до служби та докази, що той чи інший громадянин не з'явився до ТЦК для відряджання на військову службу без поважних причин.

Нагадаємо, що юрист Сергій Пройдака розповів, чи мають право на відстрочку студенти, які здобувають другу освіту. За його словами, у законодавстві не уточнюється, чи дає здобуття другої або третьої вищої освіти підстави для відстрочки.

Також повідомлялося про те, кого з чоловіків не призвуть до армії. Згідно із законодавством, низка категорій військовозобов'язаних громадян можуть отримати право на відстрочку від мобілізації.