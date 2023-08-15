Кадиров "рекламує" чеченські підрозділи і вислуговується перед Путіним, — британська розвідка

Очільник Чеченської Республіки, на думку аналітиків, рекламує своїх найманців, які діють на Запоріжжі, щоб зміцнити свою репутацію прибічника Путіна.

Чеченські підрозділи відіграють певну роль у війні Росії проти України, а Рамзан Кадиров прагне вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише у звіті за 15 серпня розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

10 серпня чеченський лідер Рамзан Кадиров опублікував в мережі пост, в якому заявив про присутність чеченського батальйону "Восток-Ахмат" і його участь у запеклих боях проти ЗСУ на ділянці фронту поблизу Оріхова Запорізької області. Він підкреслив роль підрозділу у цьому ключовому районі. Офіційно "Восток" переходить до командування 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі села Роботиного.

"Чеченські сили складають відносно невеликий, але помітний компонент російських сил в Україні. Ймовірно, Кадиров посилено рекламує роль своїх підрозділів, частково для того, щоб покращити свою репутацію як лояльного до Путіна", — вважають у британській розвідці.

Про що писав Кадиров

10 серпня Кадиров опублікував пост, в якому повідомив, що батальйон "Восток-Ахмат" перебуває на Оріхівському напрямку, і його бійці уже довгий час тримають тут оборону.

"Практично кожен день супротивник намагається просунутися, але раз у раз відкидається назад зі значними втратами. Бійці оперативно виявляють пересування ворога і вживають вичерпних заходів щодо ліквідації загрози. "Восток-Ахмат" не має наміру поступитися ворогові навіть метром відповідальної ділянки. Меншого від наших бійців ми й не чекали", — написав Кадиров.

Нагадаємо, що Сили оборони продовжили контрнаступ у районі Роботиного на заході Запорізької області та просунулися біля Урожайного.

Раніше повідомлялося, що також ЗСУ мають просування південніше міста Бахмут і продовжують стримувати наступ ЗС РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.