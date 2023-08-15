Армія РФ отримає легкий танк "Спрут" зі 125-мм гарматою: що відомо про нову гармату 2С25М

Експерти зазначили, що машина має потужне озброєння, але посереднє бронювання, яке може бути посилено комплексом додаткового захисту 675-сб3КДЗ.

У Росії завершилися державні випробування 125-мм самохідної протитанкової гармати 2С25М "Спрут-СДМ-1", призначеної для десантних військ. Як повідомила 14 серпня пресслужба корпорації "Ростех", випробування пройшли успішно і машина готова до серійного виробництва.

"Державні випробування 125-мм самохідної протитанкової гармати 2С25М ("Спрут-СДМ-1") завершено. Машина готова до постановки на серійне виробництво. Після включення до державного оборонного замовлення виріб буде запущено в серію", — ідеться в повідомленні.

Що відомо про машину

Самохідка "Спрут-СДМ-1", яку іноді в джерелах називають легким танком для авіадесантних підрозділів, розроблена Волгоградським підприємством ТОВ "ВМК ВГТЗ" і уніфікована по вузлах з шасі бойової машини десанту БМД-4М.

Це бойова броньована гусенична плаваюча машина, яка може без дозаправлення здійснювати марші на відстань 500 км, транспортуватися десантними кораблями і літаками військово-транспортної авіації, десантуватися посадковим і парашутним способом разом з екіпажем на борту.

Характеристики машини:

бойова маса — 18 тонн;

двигун — УТД-29 потужністю 500 к.с;

швидкість по суші — 70 км на годину;

швидкість по воді — до 10 км на годину;

озброєння — протитанкова гармата калібру 125 мм і кулемет 7,62 мм на модулі з дистанційним управлінням;

довжина бойової машини — 9,77 метра;

висота — 3,05 метра;

екіпаж — 3 людини.

Легкий танк "Спрут-СДМ-1" Фото: Відкриті джерела

Оглядачі Defence Express відзначили два аспекти самохідки. Перший — вогнева міць 125-мм гармати, яка веде вогонь керованими ракетами, здатними вражати бронетехніку і сучасні танки. Другий — посереднє бронювання "Спрут-СДМ-1", яке, втім, посилено завдяки встановленню додаткових полімерних решіток.

"Ймовірно тут може йти мова про адаптацію рідкісного комплексу додаткового захисту 675-сб3КДЗ, який росіяни уже використовували на БМП-2 та БМП-3. Але навряд чи це може вирішити проблему з рівнем захищеності 2С25 "Спрут-СДМ", який має лише протикульову броню, хоча й оснащений потужним озброєнням.", — зазначили експерти.

У контексті захисних характеристик бронемашини аналітики звернули увагу на втрати російських БМП-3 і БМД-4 під час російсько-української війни. Згідно з даними порталу Oryx, російська армія за час повномасштабного вторгнення втратила в Україні близько половини довоєнного парку БМП-3 — приблизно 300 одиниць, і третину парку БМД-4М — приблизно 80 машин.

Раніше повідомлялося, що російські зброярі мають намір модернізувати списані танки Т-72 у бойові машини підтримки танків "Термінатор". Представники "Уралвагонзавода" заявили, що для цього платформа Т-72 має достатню універсальність.