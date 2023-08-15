"Не переговори з російським убивцею": Подоляк пояснив, що необхідно Україні після атак РФ

Радник очільника Офісу президента впевнений, що ЗС РФ обстрілюють українські міста заради вбивств та психологічного тиску.

Після нічного масованого обстрілу Російської Федерації радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні необхідні системи ПРО/ППО. Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Четверта ночі. Російські крилаті й балістичні ракети атакують житлові будинки, промислові підприємства у Львові, Луцьку, Дніпрі. Зумисні масштабні удари по цивільному населенню", — сказав Михайло Подоляк.

Атаки РФ Подоляк назвав проявом "терористичної діяльності РФ", який юридично зафіксований численними руйнуваннями та жертвами. З його слів, окупанти це роблять лише заради вбивства та психологічного тиску.

"Тому ще раз про базове: тільки покаране зло не повертається. Тільки системи ПРО/ППО та "закрите небо", а не розмови про "умиротворення/переговори з російським серійним убивцею", — заявив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк закликав нада ППО Україні

Нагадаємо, вночі 15 серпня Збройні сили Російської Федерації завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував понад 20 крилатих ракет повітряного та морського базування. У результаті атаки є жертви та руйнування як цивільної, так і промислової інфраструктури.

У Повітряних силах розповіли, що ворог випустив 28 повітряних цілей під час нічної атаки, тоді як українська протиповітряна оборона збила 16 російських ракет. Також російські військові атакували зенітними ракетами С-300/С-400 Запорізьку та Дніпропетровську області.