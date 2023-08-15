"Реагуємо на прискорену мілітаризацію": Лукашенко пояснив розміщення ядерної зброї у Білорусі

Диктатор наголосив, що для нього важливо боротися з транснаціональними викликами та загрозами різного характеру спільно з Росією.

У Східної Європи відбувається "прискорена мілітаризація, тому розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території – адекватна реакція". Про це заявив Олександр Лукашенко, інформує його пресслужба.

Диктатор заявив, що вважає себе послідовним прихильником миру та безпеки. Саме так він пояснив розміщення смертельного арсеналу на території країни. Лукашенко наголосив, що для нього важливо боротися з транснаціональними викликами та загрозами різного характеру спільно з Росією.

"Реагуємо на прискорену мілітаризацію Східної Європи та зростання військової активності США і НАТО", – заявив політик.

У повідомлені, яке політик адресував учасникам XI Московської конференції з міжнародної безпеки, вказано, про те, що Білорусь зацікавлена у перезапуску діалогу з питань європейської та глобальної безпеки. Мінську наче потрібні умови для сприяння стабільності та миру у світі.

Ядерна зброя РФ в Білорусі

У МЗС РФ у червні повідомили, що російську ядерну зброю в Білорусі розміщено без тимчасових обмежень. Розміщення ядерної зброї на території Білорусі є "вимушеним заходом", як повідомив російський дипломат Олексій Поліщук. Її повернення на територію РФ можливе лише у разі аналогічних кроків з боку США у Європі.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, перекидання частини російського ядерного арсеналу на територію сусідньої країни спрямоване на те, щоб посіяти страх у країнах Заходу. Секретар РНБО також вказав на те, що Росія фактично поглинає Білорусь, яка, за його словами, вже "майже не самостійна країна".

Нагадаємо, 13 червня Олександр Лукашенко заявив, що застосує ядерну зброю в разі загрози для Білорусі без вагань, якщо проти його країни буде застосовано агресію. Водночас він підкреслив, що не хотів би ухвалювати таке рішення.