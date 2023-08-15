Бої в районі Кремінної: у Серебрянському лісі Сили оборони відбивають атаки росіян (відео)

Попри численні удари російських бойових літаків, українські війська на Луганщині тримають оборону та не дають російським окупантам пройти далі.

Серебрянський ліс неподалік від Кремінної вже тривалий час є ареною жорстоких боїв. Подробиці повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Українські захисники розповіли, що упродовж останніх тижнів російські окупанти активізувалися на цій ділянці і намагається просуватися вперед. Прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони України й надалі відбивати атаки й наносити супротивнику максимального ураження, навіть попри постійну загрозу російських авіаударів.

Дуже часто у локацію залітали ворожі літаки, але останнім часом їхня активність дещо знизилась. Втім ворог щодня використовує свої повітряні сили. Бійці, попри авіаудари, й надалі намагаються успішно тримати оборону, що їм і вдається.

"Дуже велика небезпека", – повідомив прикордонник на псевдо "Колдун".

Бої у Серебрянському лісі

Наприкінці липня прикордонники розповіли, як воюють у Серебрянському лісі. Вони зазначили, що російські піхотні групи постійно намагаються просуватися по місцевості, де переважно болта та ліси, оскільки важка бронетехніка не може пройти в локації поблизу річки Сіверський Донець.

Комбат 100-ї бригади ТрО 1 серпня висловився щодо наступу РФ. З його слів, українські бійці не тільки не втратили позиції, але й навпаки просунулися далі, щоб вирівняти фронт. Він додав, що лінія фронту йшла по кривій, через це ворог відправляв туди ДРГ або снайперів, щоб ті атакували захисників. Військові знали про дії окупанті, тому вирішили вирівняти лінію фронту, щоб унеможливити такі дії з боку російських загарбників. За дві доби бійці ЗСУ підготувалися, а на третю добу пішли в наступ.

Нагадаємо, 10 серпня прикордонники застосували міномети проти укріплених позицій РФ в районі Бахмута. Українські військові змогли успішно застосувати артилерійські засоби.