"Одне з пріоритетних завдань": Шойгу назвав "повернення полонених" ціллю війни проти України

За словами глави Міноборони РФ, Москва прагне до повернення всіх полонених, які зараз перебувають в Україні. При цьому з Києвом нібито дуже складно домовлятися з цього питання.

Глава Міністерства оборони Російської Федерації Сергій Шойгу знову назвав одну з пріоритетних цілей війни в Україні. Цього разу вона стосується полонених окупантів. Про це повідомляють росЗМІ 15 серпня.

За його словами, Російська Федерація нібито продовжить робити кроки, які допоможуть повернути солдатів ЗС РФ з українського полону. При цьому, він вважає, що з українською стороною дуже складно домовитися з цього приводу.

Повернення військовополонених відбувається за взаємодії міжнародних організацій.

"Одне з пріоритетних гуманітарних завдань спеціальної військової операції (офіційна назва війни в РФ, — ред.) — звільнення російських військовослужбовців з українського полону. Налагоджено взаємодію з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, представники якого надають суттєву підтримку у визначенні місцезнаходження тих, хто потрапив у полон, забезпеченні прав військовополонених, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права", — йдеться в повідомленні.

Російський міністр назвав цю роботу делікатною. При цьому, далеко не всі російські окупанти хочуть повертатися назад на батьківщину з російського полону, адже бояться знову опинитися на передовій.

14 серпня вийшов матеріал The Economist, у якому було сказано, що полонені росіяни відмовляються повертатися до РФ, адже не хочуть бути "гарматним м'ясом". Вони досить комфортно проводять час в українських колоніях, тому вони відмовляються повертатися додому, адже їх знову можуть відправити на фронт.