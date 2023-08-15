Мобілізація в Україні: що буде, якщо проігнорувати повістку в поштовій скриньці

За словами адвоката Андрія Межирицького, повістки в поштових скриньках не вважаються врученими, і щодо цього існує численна судова практика.

Багато громадян України знаходять повістки в поштових скриньках. Адвокат Андрій Межирицький розповів, до чого зобов'язують такі повістки від співробітників ТЦК, передає ТСН.

Адвокат і правозахисник Андрій Межирицький пояснив, що законодавством не передбачено будь-якої відповідальності, якщо людина не з'явилася за повісткою, виявленою в поштовій скриньці, оскільки вона не розписалася за її отримання.

Такі повістки не вважаються врученими, щодо цього існує численна судова практика, пояснив він.

Повістки вважаються врученими тільки, якщо одержувач за неї розписався, уточнив юрист.

"ТЦК складають протокол про порушення правил мобілізації і накладають штраф за неявку за повісткою. Навіть якщо людина не розписалася за отримання повістки", — повідомив Межиріцький.

Трапляються випадки, коли громадянам надсилають повістки поштою і за неявку потім складають протокол про адміністративне правопорушення.

В одному з випадків керівник ТЦК виніс постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 3400 до 5100 грн.

При цьому оштрафований, одночасно з відкриттям виконавчого провадження потрапляє і до Єдиного реєстру боржників.

Присутність у такому реєстрі загрожує забороною на відкриття або закриття банківських рахунків, блокування банківських рахунків тощо.

Нагадаємо, що адвокат роз'яснив, чи можуть забрати в армію без проходження медкомісії.

Також повідомлялося, що юрист Сергій Пройдака розповів, чи мають право на відстрочку студенти, які здобувають додаткову освіту. У законодавстві немає уточнень щодо того, чи надає здобуття другої або третьої вищої освіти підстави для відстрочки.