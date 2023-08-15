Третина акторів вже на війні: в Одесі може закритись Український театр через мобілізацію (відео)

Журналісти стверджують, що наразі серед творчого складу театру залишилось лише 9 чоловіків, а актора Павла Чирву мобілізували тоді, коли він брав участь у дев'яти виставах з 10. Тому після такого значного браку акторського складу, театр може зачинитись.

Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька не може отримати бронювання для військовозобов’язаних акторів, попри численні звернення до обласного територіального центру комплектування (ТЦК). Про це повідомляє видання "Суспільне".

Актор та виконувач обов’язків головного режисера Олександр Самусенко розповів, що третина творчого складу театру наразі боронить Україну, а акторів чоловіків залишилось дев’ятеро. Він наголосив, що театр звертався для отримання бронювання для працівників, але результату немає.

"Планували виставу "1900". Наш завліт Світлана зробила переклад, прекрасний, неймовірний цієї вистави й от актор театру, Заслужений актор України Павло Чирва, пішов роздрукувати текст для того, щоб піти до мене на репетицію, і був затриманий співробітниками ТЦК. Його змусили вимкнути мобільний телефон, він зараз знаходиться у війську. Театр отримав листа, в якому головний військком Приморського району дав відповідь, що ТЦК не перевищує свої повноваження", — розповів він.

Фото: Суспільне

Завідувачка літературно-драматичної частини театру Світлана Бондар зазначила, що Павло Чирва почав працювати в Українському театрі у 2022 році та був залучений у дев’ятьох виставах з десяти, які зараз показують у театрі.

"Павло працює в нашому театрі рік, тобто він прийшов на місце тих хлопців, які пішли у військо ще в березні, в лютому. І він дуже багато вводився за цей рік. Він провів колосальну роботу. Тобто ввестися на дев'ять ролей, ну запитайте будь-якого актора, це робота трьох-чотирьох років, а він був змушений це зробити протягом року. Якщо тенденція буде зберігатися, тобто якщо дійсно армія не зможе обійтися без акторів Українського театру, то просто театр буде змушений перестати існувати", — наголосила вона.

Фото: Суспільне Одеса

Водночас заслужена артистка України Нінель Наточа сказала, що актори, які працюють у театрі не дезертири і їхня робота дуже важлива.

"Наші хлопці, які виходять на сцену, це не дезертири. Це хлопці, які на півдні країни тримають український театр, і їх робота є тут, і вона також дуже важлива. Не треба нікому розказувати про те, що Одеса була і багато ще залишається російськомовним містом і що це стратегічно важливо для нашої країни, щоб саме на півдні був український театр", — зауважила вона.

У видання "Суспільне" повідомили, що звернулись за коментарем до Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки щодо цієї ситуації та наразі чекають на відповідь.

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