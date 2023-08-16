"Причетна до екстремізму": у Білорусі затримали матір добровольця, який воює за Україну

Мешканку міста Брест Інну Калацьку затримали і відправили під адміністративний арешт у зв'язку зі звинуваченнями в причетності до екстремізму.

Матір колишнього політичного в'язня і добровольця, який воює на боці України, Тихона Клюкача, Тихона Клюкача, була затримана білоруською владою. Про це повідомили видання Радіо Свобода, білоруська служба Радіо Свобода.

Інну Калацьку, яка мешкає в місті Бресті, було затримано і вона перебуває під адміністративним арештом у зв'язку зі звинуваченнями в "причетності до екстремізму". Подробиць щодо конкретної статті, за якою було затримано жінку, не надано.

У січні 2021 року Тихон Клюкач був засуджений до півтора року позбавлення волі за частиною 1 статті 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь за порушення порядку. Слідство стверджувало, що 2020 року Тихон і Софія Малашевич нібито спеціально приїхали з Бреста, щоб узяти участь у Марші єдності, який відбувся 6 вересня в Мінську. За версією слідства, Софія Малашевич зробила "вульгарні написи" на щитах військових, розміщених поруч із Палацом незалежності.

На початку судового процесу Тихон Клюкач взяв на себе повну відповідальність, але пізніше Міністерство внутрішніх справ надало відеоматеріали, які не підтвердили його прийняття провини. Унаслідок цього розвитку подій прокурор ухвалив рішення зняти з Тихона обвинувачення в хуліганстві, залишивши тільки статтю, пов'язану з порушенням правил громадського порядку.

Нагадаємо, що серед п'яти загиблих під Бахмутом добровольців із Білорусі був засновник "Білого легіону" Мирослав Лозовський. Спочатку повідомлялося, що лише одна людина загинула, а ще четверо зникли безвісти. Пізніше стало відомо, що всі вони загинули в боях за Україну.