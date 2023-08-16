Мобілізація в Україні: кому восени першим вручать повістку в ТЦК

Законодавство передбачає, що отриману повістку не можна оскаржити в суді, однак, вона має бути вручена належним чином і уповноваженою на це особою. Затримувати чоловіків силоміць, привозити до ТЦК або проводити обшук, щоб отримати документи — незаконно.

З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, і також оголошено загальну мобілізацію. Згідно зі встановленими правилами, усі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і можуть бути мобілізовані. Процедура мобілізації здійснюється після отримання повістки в Територіальних військових комісаріатах (ТЦК). Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Загальну мобілізацію та дію воєнного стану в Україні було продовжено до 15 листопада 2023 року. Процес мобілізації здійснюється згідно з секретними мобілізаційними планами, які визначають необхідну кількість осіб, що призиваються. У рамках цих планів, начальник відділу військового комплектування в ТЦК видає наказ, після чого уповноважені працівники проводять повідомлення чоловіків через вручення повісток.

Повістка не може бути оскаржена в суді, проте її вручення повинно бути виконано належним чином і уповноваженою особою. Застосування сили для затримання чоловіків, примусова доставка та проведення обшуків для отримання документів є незаконними діями.

Які види повісток вручають з осені 2023 року

Після початку повномасштабної війни в Україні двічі було обмежено дії щодо мобілізації на строкову військову службу у 2022 році. Пізніше, восени 2022 року, до законодавства України про військовий обов'язок і військову службу було внесено статтю 18-1, яка забороняє проведення призову під час оголошеного воєнного стану.

Таким чином, чоловіки, які визнаються такими, що підлягають призову, тимчасово не можуть проходити службу до закінчення конфлікту або припинення дії воєнного стану.

Громадянами, які підлягають призову, є чоловіки віком від 18 до 27 років. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, спрямований на зміну Закону і скорочення верхньої межі призовного віку до 25 років. Однак наразі Президент України не підписав цього законопроєкту.

Тож, наприкінці літа і з осені на вулицях та адресно вручають три види повісток:

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційне розпорядження.

Чоловіки не можуть бути одразу направлені на Військово-лікарську комісію (ВЛК), оскільки процедура вимагає попереднього уточнення даних і можливості надання документів для отримання відстрочки від мобілізації, якщо такі документи є.

З іншого боку, коли людина проходить ВЛК і їй визначено придатність до військової служби, це свідчить про те, що вона добровільно розпочала процес мобілізації, навіть якщо в неї була надана відстрочка

Кому вручають повістки восени 2023 року

Згідно з інформацією, наданою прессекретаркою Черкаського Територіального військового комісаріату (ТЦК) Аліною Кривошеєю в коментарі "Суспільному", повістки на уточнення даних будуть розповсюджуватися серед двох груп чоловіків.

"Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", — пояснює вона.

Наступним етапом після проведення процедури уточнення даних для чоловіків, які раніше не були об'єктами уваги ТЦК і ВПО, буде скерування їх на медичний огляд до ВЛК. На цій комісії буде визначено ступінь придатності цих чоловіків до військової служби.

"Це випадок, коли викликають для проходження медкомісії — для того, щоб визначити ступінь придатності до військової служби", — пояснила прес-секретар ТЦК.

Мобілізувати в Україні чоловіків можна після того, як ВЛК визначить їх придатними до військової служби.

Хто може вручати повістки і в яких місцях

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1487, затверджено форму повісток, яка містить бланк із місцем для особистого підпису особи про отримання повістки. Відповідно до цієї постанови також встановлено порядок вручення таких повісток військовозобов'язаним. Конкретно, повістки повинні вручатися під особистий підпис особи за місцем її проживання (згідно з пунктом 32 цієї постанови).

У законодавстві не міститься явної заборони або дозволу на вручення повісток на вулицях і публічних місцях. У зв'язку з цим, уповноважені особи також мають право вручати повістки військовозобов'язаним на вулицях, у торговельно-розважальних центрах та інших публічних місцях, залежно від ситуації та обставин.

Як пояснила Марія Звягінцева, юристка "Юридичної сотні", у коментарі NV, кількість тих, хто вручає повістки, не визначена жодним нормативно-правовим актом. Вручати їх можуть уповноважені особи. Вручати повістки можуть:

виконавчі органи сільських, селищних і міських рад. Це може статися, якщо такі органи отримали відповідне розпорядження Територіального військового комісаріату; керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. У цьому випадку також потрібна наявність відповідного розпорядження від ТЦК; керівники навчальних закладів, якщо їм було видано розпорядження з ТЦК; уповноважені представники Територіального військового комісаріату, які мають наказ керівника про видачу повісток.

Перед перевіркою документів громадяни України мають право запросити в уповноважених осіб пред'явити свої посвідчення, вказівки або розпорядження від голови ТЦК щодо видачі повісток. У цьому розпорядженні мають бути названі імена осіб, які здійснюватимуть вручення повісток. Військовослужбовці також мають право перевірити документи, якщо в них є наказ від коменданта із зазначенням їхніх власних прізвищ.

Процедуру вручення повісток можуть здійснювати виключно співробітники ТЦК. Представники звичайних збройних сил, національної поліції, Нацгвардії та інших збройних формувань не мають такої повноважної компетенції.

Нагадуємо, мобілізацію в Україні продовжено до 18 листопада 2023 року. Є кілька категорій громадян, які не підлягають мобілізаційним заходам: серед них — громадяни, залучені на державну службу або на важливі виробництва.

Покарання за ухилення від мобілізації можливе не лише через неприбуття до ТЦК і СП: карають також громадян, які пошкодили певні види документів.