"Делікатна робота": Шойгу назвав основну мету війни проти України

За словами глави Міноборони, Росія продовжить робити кроки для повернення своїх полонених, з огляду на "недоговороздатність" українських політиків.

У Міністерстві оборони Росії було оголошено нове "пріоритетне завдання" Російської Федерації під час війни в Україні. Про це заявив глава МО РФ Сергій Шойгу на Московській конференції з міжнародної безпеки.

У Міністерстві оборони Росії було оголошено нове "пріоритетне завдання" Російської Федерації під час війни в Україні.

Згідно із заявою міністра оборони Сергія Шойгу, основним "гуманітарним завданням Збройних Сил Росії" наразі є звільнення всіх своїх військовополонених.

Він підкреслив, що в цьому напрямі Росія встановила партнерство з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

За словами Шойгу, представники МКЧХ допомагають визначити місцезнаходження російських полонених в Україні, а також допомагають у забезпеченні їхніх прав відповідно до міжнародних норм.

Він додав, що ця робота "дуже делікатна" і РФ робитиме все, щоб повернути своїх полонених. Водночас він поскаржився, що домовлятися з Україною про повернення полонених дуже складно.

14 серпня вийшов матеріал The Economist, у якому було сказано, що полонені росіяни відмовляються повертатися до РФ, адже не хочуть бути "гарматним м'ясом". Вони досить комфортно проводять час в українських колоніях, тому вони відмовляються повертатися додому, адже їх знову можуть відправити на фронт.