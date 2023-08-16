"Робимо неможливе": у бригаді імені князя Романа Великого оцінили наступ росіян на Куп'янськ (відео, мапа)

Воїнам волинського підрозділу доводиться вступати в бій з окупантами на близьких дистанціях, це може бути відстань у 10-50 метрів.

Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого розповіли, що піхота підрозділу виконує на Куп'янському напрямку важке завдання, стримуючи ворога. Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України у Telegram опублікувало відео розмови.

Захисники розповіли, що піхота веде контактні бої. Воїнам доводиться вступати в бій на близьких дистанціях, це може бути відстань у 10-50 метрів.

"Більшість людей витримують цей тягар. Це змушує захоплюватися", – розповів Олександр, боєць бригади.

Окупанти, намагаючись здійснити наступ, регулярно застосовують артилерію та міномети. Часто у небі з'являється російська авіація. Попри інтенсивні атаки бійці витримують тиск та обороняють свої позиції.

"Хлопці витримають. Титани, справжні титани", – розповів один із захисників.

Ситуація на Куп'янському напрямку від Генштабу ЗСУ

На Куп’янському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України, противник вів марні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.

Ворог також обстріляв інші населені пункти Харківщини. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка.

Оцінка дії армії РФ поблизу Куп’янська від ISW

У Інституті вивчення війни (ISW) 16 серпня підтвердили, що війська РФ просунулися на схід від Куп’янська. На кадрах з геолокацією видно, що ворог просунувся в районі Орлянки і Миколаївки на схід від Куп’янська. Основна ціль армії РФ – це захоплення решти Луганської області та просунутися на захід у східну частину Харківської та північну частину Донецької областей.

Куп'янський напрямок Фото: Deep State

Нагадаємо, 16 серпня в ГУР оцінили штурм росіян на Куп'янському напрямку. Українська воєнна розвідка вважає, що Росія все ще прагне вийти на адміністративні кордони Донецької області, а стратегічно цей наступ ніяких результатів окупантам не дасть.