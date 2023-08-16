"Тільки через кров": у Миколаєві співробітниці обленерго заперечували існування України (відео)

За версією слідства, чиновниці виправдовували ракетні удари по Одесі та звинувачували в руйнуваннях українську ППО.

Співробітники Служби безпеки України затримали двох чиновниць одного з підрозділів АТ "Миколаївобленерго", які публічно виправдовували агресію Росії та чекали на окупацію. Про це у вівторок, 16 серпня, повідомили у пресцентрі СБУ.

За версією слідства, у розмові зі своїми колегами начальниця та її заступниця ставили під сумнів суверенітет України та міркували про надії на захоплення території країни російськими окупантами.

Крім того, судячи з опублікованих аудіозаписів, жінки заявляли, що України як країни "ніколи не було" і виправдовували ракетні атаки по Одесі. Причому, на думку чиновниць, у жертвах і руйнуваннях винні не Збройні сили Росії, які запускають ракети по містах, а протиповітряні сили України, які ці ракети перехоплюють.

За словами керівниці підрозділу обленерго, потрібно "через кров зупинити шизофренію". Також вони сподівалися на швидку окупацію Києва, Миколаєва та Донбасу і прогнозували "терміни" нових захоплень територій.

Фото: Пресцентр СБУ

За зібраними доказами слідчі СБУ висунули обвинувачення цим чиновницям за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) КК.

Наразі триває робота з визначення для них запобіжного заходу, включно з можливим триманням під вартою. У разі доведеної провини жінкам загрожує покарання аж до 8 років позбавлення волі, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, 16 серпня в СБУ також повідомляли про затримання чоловіка, який збирався вступити в десантні війська для збору розвідданих на користь РФ. Він мав потрапити в зону бойових дій і "зливати" локації Сил оборони.

Раніше, 11 серпня, повідомлялося про затримання агента РФ, яка допомагала окупантам наводити ракетні удари на Одесу. За кожне виконане завдання вона отримувала від російських кураторів до 20 тисяч гривень.