"Без Росії": перше судно успішно пройшло новим гуманітарним коридором з Одеси (карта)

Голова моніторингової групи щодо санкцій і свободи судноплавства Андрій Клименко повідомив, що контейнеровоз Joseph Schulte лише двічі виходив за межі українських територіальних вод.

Контейнеровоз Joseph Schulte, що вийшов із порту в Одесі, уже перебуває в територіальному морі Румунії. Про це написав голова моніторингової групи щодо санкцій і свободи судноплавства Андрій Клименко 16 серпня.

Як зазначає Андрій Клименко, судно лише двічі виходило за межі українських територіальних вод на коротких відрізках свого маршруту.

"Цим доведено, що "зерновий коридор" з українських портів можливий без Росії", — йдеться в публікації.

Маршрут судна Joseph Schulte

Голова моніторингової групи також передав "політичний привіт" усім тим, хто сумнівався, що таке можливо. За його словами, деякі партнери Києва відчувають ірраціональний екзистенціальний страх перед РФ.

Андрій Клименко зазначив, що, на його думку, умовити судновласника погодиться на такий рейс було складно. Він також припустив, що всього екіпаж на контейнеровозі складається з українців.

За даними російського видання "ТАСС", генсек Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспен під час виступу в Найробі 16 серпня повідомила, що організація підтримує контакти з низкою країн із питання про вивезення зерна і добрив.

"Прагнучи домогтися цього, ми перебуваємо в контакті з усіма партнерами — з Україною, Туреччиною і Російською Федерацією", — сказала Грінспен.

Нагадаємо, 16 серпня з порту Одеса вийшло перше судно після припинення зернової угоди. Контейнеровоз "Joseph Schulte" під прапором Гонконгу тримає курс на Босфор. На борту — понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. За словами глави держави, Київ заздалегідь сповістив Міжнародну морську організацію про початок функціонування нового коридору.