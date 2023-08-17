У РФ заявляють про перекидання "основного резерву" ЗСУ в Запорізьку область: в ISW заперечують

Військові дослідники додали, що висновок про те, що Україна нібито залучає всі свої сили, робиться через фіксацію західної техніки, яку помічають у різних районах передової.

Російські джерела заявляють, що Сили оборони України кидають "основний резерв" для контрнаступальних операцій у західній частині Запорізької області. Але аналітики з "Інституту вивчення війни" вважають, що наступ невеликими піхотними групами в цьому районі не варто розглядати як залучення великих підрозділів механізованих резервів України. Про це йдеться у зведенні від 16 серпня.

"Російські джерела, судячи з усього, спотворюють дані щодо наявних в України резервів, описуючи їх як один великий контингент, який використовуватимуть у бою", — ідеться в публікації. Військові дослідники додали, що висновок про те, що Україна нібито залучає всі свої сили, робиться через фіксацію західної техніки в різних районах передової.

Напередодні британський військовий аналітик Майкл Кларк теж заявив, що українські захисники домагаються прогресу, але це дається дорогою ціною, оскільки доводиться пускають в дію елітні підрозділи. Наприклад, у районі Работиного, за його словами, діє елітна 82-га ОДШБ, у якої є танки Challenger-2.

Він вважає, що цю бригаду можна було б використати в якійсь великій битві в районі узбережжя. Ба більше, за його оцінками, найближчими днями ЗСУ знадобиться долати найбільшу російську оборону.

Нагадаємо, що в ISW підтвердили звільнення Урожайного та успіхи в районі Работиного. ЗСУ змогли домогтися помітного успіху в прилеглих до Работиного районах на заході Запорізької області, де кілька тижнів відбувалися активні бойові зіткнення.

Також повідомлялося, що 16 серпня українські війська опинилися за 8 км від так званої "лінії Суровікіна". У разі глибшого наступу можна буде вийти до Азовського моря, але навіть обмежене просування дасть змогу обстрілювати всі військові об'єкти на території окупованого півострова, вважають журналісти.