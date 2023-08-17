Безкоштовний відпочинок за громадянство РФ: окупанти придумали новий спосіб паспортизації, — ЦНС

За інформацією підпілля, у Луганській області йде активний тиск на підлітків, які все ще не оформили російський паспорт. Їм обіцяють додаткові бонуси, якщо вони змінять свою позицію.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Луганської області отримали наказ прискорити паспортизацію. Зокрема, це має торкнутися підлітків. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 17 серпня.

За інформацією українського підпілля, окупанти вкрай незадоволені тим, що місцеві жителі не хочуть оформляти російське громадянство. Більшою мірою йдеться про ті території, які були захоплені після 24 лютого 2022 року.

"Так, перед головним колаборантом регіону — Леонідом Пасічником було поставлено завдання примусово видати паспорти всім дітям 14-18 років до 1 жовтня. Для цього в регіон прибули "спостерігачі" з Москви, які мають запровадити низку заходів і перевірити їх виконання", — ідеться в повідомленні.

У кожен із захоплених районів, за інформацією ЦНС, будуть направлені спеціальні комісії, які повинні будуть знаходити підлітків без російського паспорта.

Також до цих заходів залучили "волонтерів" із Російської Федерації, які перебувають у кремлівських молодіжних рухах. Вони обходитимуть будинки українців.

"Дітям пропонують за отримання паспорта безкоштовний відпочинок, а також погрожують їхнім батькам відсутністю соціальних виплат або відстороненням дитини від навчання", — підсумували в підпіллі.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що росіяни змушують випускників в окупації отримувати паспорт РФ, інакше погрожують не видати атестат. Росіяни проводять примусову паспортизацію, щоб уникнути проблем через невдоволення Москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.