Ситуація в Чорному морі може призвести до прямого конфлікту Росії та НАТО, — Politico

Адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що якщо країни-члени НАТО чорноморського регіону нададуть транспортним суднам безпеку, це означатиме поразку Чорноморського флоту РФ у військовому відношенні.

Колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс заявив, що напади Росії на судна в міжнародних водах Чорного моря можуть призвести до прямого зіткнення РФ і Північноатлантичного альянсу. Про це 16 серпня повідомило американське видання Politico.

За його словами, конфлікт може спровокувати перехоплення і огляд російською стороною кораблів, які намагатимуться пройти в українські порти.

"Дії Росії в міжнародних водах Чорного моря створюють реальний ризик ескалації ситуації до війни на морі між НАТО і Російською Федерацією". — вважає Ставрідіс.

При цьому ексадмірал зазначив, що країни Альянсу не збираються надавати Україні всю необхідну зброю, а воліють спостерігати, як Росія "душить її економіку незаконною блокадою". Хоча, з іншого боку, якщо Москва зважиться на більш агресивні дії в Чорному морі, то блок НАТО може заступитися і направити свої кораблі та авіацію для супроводу транспортних суден.

"Якщо Росія почне захоплювати судна або намагатися відлякати їх, я думаю, що НАТО, найімовірніше, відповість підтримкою гуманітарного коридору для судноплавства", — зазначив Ставрідіс.

Колишній командувач додав, що якщо чорноморські країни Альянсу, як-от Туреччина, Румунія і Болгарія, втрутяться в ситуацію, це означатиме, що "російський Чорноморський флот у військовому відношенні буде переможений".

Нагадаємо, 16 серпня після припинення зернової угоди з одеського порту вийшов контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу і попрямував у бік Босфору. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський заявив, що це важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.