Безпілотна гармата CORTEX Typhon проти "шахедів": Британія закуповує ППО для України на €105 млн

Відомості про два контракти на постачання систем ППО для Києва тримають у суворій таємниці. Але щодо третього відомо, що це гармата, для управління якою потрібні тільки два оператори.

Великобританія підписала контракти на постачання Києву систем протиповітряної оборони. Загалом Міністерство оборони Великої Британії уклало три контракти на суму понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів (105 млн євро). Про це повідомляє Sky News.

Найбільший із трьох контрактів — вартістю 65 млн євро — уклали з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Передбачається постачання систем, якими керують дистанційно.

Ці розробки встановлюються на автомобілях (пікапах) і протистоять безпілотникам: з їхньою допомогою можна буде відстежувати і знищувати дрони російських військ.

Безпілотні або керовані на відстані розробки — досить широка категорія різних систем. У рамках укладених угод із виробниками передбачено постачання пристроїв для радіоелектронної боротьби, цілеспрямованого наведення для артилерії та обладнання для нічних операцій.

Наочний приклад обладнання, яке британці закуповують для України, — система CORTEX Typhon. Для управління гарматою потрібні тільки два оператори. Цю мобільну систему можна розгорнути і перемістити в будь-який час.

Два інші контракти теж передбачають постачання ППО, але що саме отримає Україна, тримається в секреті, не розголошуються і найменші подробиці.

Контракти укладено в рамках Міжнародного фонду для України (IFU), який на сьогодні зібрав понад 901 млн євро з усього світу. Кошти призначені на летальну і нелетальну військову підтримку Україні.

Нагадаємо, що оператори вчаться керувати бойовими дронами за допомогою супутників. Нова технологія автопілота ATLC спрощує запуск великих безпілотних літаків.

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