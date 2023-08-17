"Масового каяття немає": полонені росіяни не готові скидати режим Путіна, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, у рідкісних випадках окупанти усвідомлюють свою провину, але здебільшого вони не готові і не хочуть скидати режим Путіна.

У зв'язку з інтенсивністю бойових дій, в український полон регулярно потрапляють бійці ЗС РФ, проте масового каяття серед них не спостерігається. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Радіо NV" 17 серпня.

За його словами, є люди, які в рідкісних випадках розуміють усе, що відбувається, і усвідомлюють свою помилку, але фіксується це вкрай рідко.

"Так, є люди, які навіть показують щире каяття і можуть заплакати, які для себе відкривають якісь нові сторінки історії, геополітичної реальності та й узагалі розуміють, що вони потрапили в інший світ. Але здебільшого це все ж таки спроба вижити і потрапити назад до звичних їм умов. Масового каяття немає. Це факт", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник ГУР зазначив, що Україна зіткнулася з геноцидом з боку Російської Федерації і велика частина населення сусідньої країни підтримує дії окупантської армії.

Немає ні масового каяття серед народу, ні спротиву. Вони не готові і не хочуть боротися з режимом Володимира Путіна.

Але навіть це не знімає з України відповідальності за міжнародним правом і Женевськими конвенціями. Незалежно від того, людина добровільно здалася в полон чи примусово, українська сторона зобов'язана забезпечити для неї виконання Женевських конвенцій.

"У полон здається (добровільно, — ред.) значна частина. І крім здачі в полон, росіяни обирають для себе й інші форми (ухилення від участі у війні — ред.). Є, наприклад, дезертирство, і ці випадки не поодинокі, особливо на лінії фронту. Там є випадки, коли десятки людей одночасно зникають із передової і їх потім шукають — і на тимчасово окупованих територіях, і на території самої РФ, і з технікою, і зі зброєю, і без", — зазначив представник ГУР.

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Нагадаємо, 14 серпня вийшов матеріал The Economist, у якому було сказано, що полонені росіяни відмовляються повертатися до РФ, адже не хочуть бути "гарматним м'ясом". Вони досить комфортно проводять час в українських колоніях, тому вони відмовляються повертатися додому, адже їх знову можуть відправити на фронт.