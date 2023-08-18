РФ нарощує випуск своїх дронів Shahed для масованих обстрілів України, — ISW

За оцінками аналітиків, Кремлю потрібні можливості, щоб завдавати ударів по українських містах у довгостроковій перспективі. Іранським дронам в основному відводиться роль приманки для ППО.

Зусилля РФ з нарощування виробництва власних ударних дронів Shahed-136/131 свідчать про те, що Кремль прагне розширити свій потенціал для завдання масованих ударів по Україні. Про це пише "Інститут дослідження війни" у зведенні від 17 серпня.

Автори звіту посилаються на публікацію The Washington Post, у якій повідомляють, що, за планом, завод із випуску дронів в Особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані до 2025 року має випустити близько 6000 іранських безпілотників Shahed.

Автори статті посилаються на документи, надані співробітником заводу в "Алабузі". У документі йдеться про те, що РФ прагне розширити виробництво безпілотників, які б перевищували виробничі потужності Ірану, а також прагне поліпшити наявні можливості іранських дронів 131/136.

Зазначається, що РФ насамперед зосереджена на виробництві та вдосконаленні варіанта Shahed-136, чиє корисне навантаження в 10 разів перевищує можливості Shahed-131.

Спікер ВПС України Юрій Ігнат 17 серпня сказав про те, що російські війська випускають багато ракет, гелікоптерів і літаків та іншої техніки, але не в змозі підтримувати це виробництво на певному рівні.

Аналітики ISW наводять ще одну заяву Ігната, який нещодавно висловився про те, що російські війська покладатимуться на ударні іранські дрони, оскільки вони дешевші і їх простіше зробити, ніж високоточні ракети.

Та обставина, що РФ обстрілює Україну переважно високоточними ракетами, виробленими нещодавно, вказує на те, що відновлення запасів озброєнь радянських часів не в пріоритеті.

ЗС РФ сьогодні застосовують безпілотники Shahed здебільшого як хибні цілі, щоб підвищити ймовірність ураження ракетами.

Нагадаємо, що, згідно з планами, у РФ хочуть збирати до 180 БПЛА щомісяця. Однак самостійно виробляють поки що лише планери.

Також повідомлялося, що РФ планує посилити обстріли українських міст, а в Повітряних силах назвали головну ціль ЗС РФ.