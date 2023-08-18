Кораблі РФ у Чорному морі розосереджуються та намагаються сховатися, — командування (відео)

Зі слів речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, Чорноморський флот РФ нервує та очікує нових атак з боку Сил оборони України.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 18 серпня в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила, що Російська Федерація у Чорному морі ховає свої кораблі за цивільними суднами.

Наталія Гуменюк зауважила, що на півдні ніч була порівняно спокійна із зменшенням обстрілів і це говорить про те, що ця так звана снарядна "тахікардія" у ворога відчувається через наслідки нашої бойової роботи.

"Час від часу їм вдається підтягнути якісь резерви. Вони зосереджені на Лівобережжі вже давно і мають багато різних пунктів боєпостачання, які розсереджені, щоб не бути одночасно ураженими. Є частина запасів, які зберігаються на Кримському півострові і її підтягувати важче. Нам вдалося досягти уповільнення та ускладнення логістики (росіян — ред.)", — сказала речниця.

Також вона зауважила, що у Чорному морі Росія нервує та очікує атаки з боку Сил оборони України.

"Можу порівняти цей стан у Чорноморському флоті РФ із тим, що в Україні називають "при надії", тому що вони у тривожному очікуванні "малюка" постійно нервуються, в них перепади настрою, їх захитує і трошки нудить і вони намагаються ховатися за цивільними суднами", — сказала вона.

За інформацією Гуменюк, кораблі Чорноморського флоту РФ розосереджені вздовж напрямку від південно-східного узбережжя Криму до Новоросійська. При цьому свої кораблі окупанти ховаються за цивільними суднами. Така буферна зона була створена навмисно.

Речниця також зазначила, що рух Кримським мостом наразі ускладнений як для автомобілів, так і для потягів.

"Кримський міст залишається в тому самому режимі не дуже здорового, не дуже функціонального, не дуже потрібного і, словом, зайвого. Тому що в його потужностях дуже великі дірки, він не може функціонувати повноцінно", — підкреслила Гуменюк.

Для ремонту Чонгарського мосту росіянам не вистачає людей, ремонтні бригади побоюються туди вирушати, тому що розуміють, що можуть потрапити під обстріл.

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Нагадаємо, 17 серпня у ЗСУ підтвердили, що Кримський міст не працює на 100%. За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, деякі автомобільні смуги мосту все ж таки відкрито, але в обмеженому режимі і тільки для легкового транспорту.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня представники ГУР попередили жителів Москви про збільшення атак дронів і застарілу оборонну систему російської столиці.