Розробка ФСБ: українців в окупації змушують встановити шпигунський додаток, — ЦНС

Насамперед нововведення від противника відноситься до вчителів, школярів та їх батьків. У підпіллі рекомендують його встановлювати на окремий телефон.

Російські загарбники вимагають від мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ), щоб вони завантажували на свої телефони шпигунський софт. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 18 серпня.

За інформацією українського підпілля, йдеться про спеціальний месенджер, який називається "Сферум". Його наказали встановити вчителям, школярам та їхнім батькам.

Цікаво, що розробкою цієї програми займалася ФСБ, щоб тримати контроль над населенням.

"Офіційно "Сферум" є месенджером, який просуває Міністерство проосвіти країни-терориста. Так, за задумом саме в ньому повинні спілкуватися вчителі з учнями та батьками. Але цей софт розроблений структурами, що стикаються з ФСБ, і може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника", — йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву рекомендують українцям, які вимушено проживають на окупованих територіях, встановлювати цей додаток лише на окремий телефон, який не є основним та практично не використовується. По можливості, краще зовсім проігнорувати встановлення цієї програми.

Нагадаємо, 17 серпня в ЦНС повідомили, що окупанти вигадали новий спосіб паспортизації. Тепер підліткам пропонують подарувати безкоштовний відпочинок, якщо добровільно оформлять громадянство Російської Федерації. В іншому випадку сім'ї позбавлятимуться соціальних виплат та батьківських прав.