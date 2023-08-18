Їдуть на південь: у Маріуполі фіксують великий рух техніки, — Андрющенко (фото)

За словами радника мера, через Маріуполь у напрямку Бердянська рухалися не менше 20 вантажівок із БК, живою силою та автомобілями спеціального призначення. А також чотири лафети з танками і приблизно десять — із бронетранспортерами.

У п'ятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається значний рух військової техніки російських збройних сил, спрямований у бік Бердянська Запорізької області. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, в районі Маріуполя у напрямку Бердянська наразі спостерігається пересування не менш як двадцяти вантажівок, що перевозять військове спорядження, військовослужбовців та спеціалізовані автомобілі. Крім того, відзначається пересування чотирьох платформ із танками та приблизно десяти платформ із бронетранспортерами.

Крім того, проводиться накопичення військового контингенту у Микільському районі. Триває нарощування живої сили та техніки з боку Запоріжжя (Розівський район).

З іншого боку, спостерігається тривала активність авіації.

"З незвичайного — знову задіяний Приморсько-Охтарський аеродром і літаки знову заходять на малій висоті, набираючи висоту вже над Урзуфом", — написав Андрющенко.

У Маріуполі фіксують великий рух техніки росіян у напрямку до Бердянська. У Маріуполі фіксують великий рух техніки росіян у напрямку до Бердянська.

Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що ЗСУ завдали масованого удару по позиціях РФ під Маріуполем і ліквідували полковника ЗС РФ Віктора Ковальова.

Нагадаємо, 28 липня повідомлялося про удар по будівлі т.зв. "МВС "ДНР" в окупованому Донецьку. Будівля зазнала сильних пошкоджень — розбиті вікна, обвалилася частина оздоблення, а площа перед управлінням усипана осколками.