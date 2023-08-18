СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни (фото)

Приватні компанії напередодні масштабного вторгнення російських загарбників поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які виявились бракованими у зв'язку з використання в них неякісного пороху.

Служба безпеки України викрила корупційну схему щодо постачання до українського війська бракованих артилерійських мін за контрактом на майже 270 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі відомства у Telegram.

Військові контррозвідники з'ясували, що порушники спровокували зрив державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ. Це відбулося напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Контракт передбачав виконання відповідного постачання.

Слідчі встановили, що керівники трьох приватних компаній були причетні до оборудки. Вони отримали замовлення від Міноборони на виробництво даного виду боєприпасів. Засоби ураження підприємці, як йшлося в договорі, повинні були відвантажити до лютого 2022 року. До цього терміну компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які виявились бракованими у зв'язку з використання в них неякісного пороху.

Технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах. Це призводить до виведення з ладу самого артилерійського озброєння. Фахівці викрили цей факт під час відповідного випробування одержаних артилерійських мін. Згодом партію засобів ураження повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків.

Підприємці досі й досі не змогли усунути технічні несправності військової продукції. Внаслідок цього не відбулося постачання українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

Нагадаємо, 18 серпня у Дніпрі затримали "волонтера", який працював на окупантів. Підозрюваний відстежував наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру і "зливав" агресору координати постраждалих об’єктів.