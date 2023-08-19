Чи правий був генерал: у США говорять про втрачену можливість завершити війну переговорами, — ЗМІ

На тлі ситуації на українських фронтах американські чиновники звернули увагу на слова генерала Марка Міллі, який розглядав можливість переговорів Києва і Москви минулої зими.

Низькі темпи контрнаступу ЗСУ дають привід американським чиновникам визнати правоту глави Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, який у листопаді 2022 року говорив про необхідність перемовин між Москвою та Києвом у зимовий період. З іншого боку, ніхто у Вашингтоні не вважає, що контрнаступ українських військ — це помилка, а президент Джо Байден дав чітко зрозуміти, що рішення щодо врегулювання війни буде вирішуватися в Києві. Про те, як у Вашингтоні ставляться до перспективи мирних переговорів із РФ йдеться в матеріалі Politico.

Автори публікації зазначають, що ніхто з американських чиновників не вважають генерала Міллі пророком, однак тепер вони кажуть, що він мав рацію, коли розглядав можливість переговорів Києва і Москви минулої зими. Такі настрої з'явилися на тлі подій на фронті, де просування Сил оборони не таке стрімке, як очікувалося.

Ситуацію підігріла заява Марка Міллі в інтерв'ю газеті The Washington Post, де він сказав, що якщо кінцевою метою війни є вільна, незалежна і суверенна Україна, то "для цього буде потрібно ще чимало зусиль".

"Це займе багато, багато часу, але ви також можете досягти цих цілей, можливо, якимись дипломатичними засобами", — сказав він.

У матеріалі також навели слова одного чиновника, який погодився з думкою генерала. За його словами, Білий дім, схоже, упустив момент, коли можна було б почати переговори раніше. Хоча тут же додав, що мало хто вірить у те, що Москва взагалі серйозно ставиться до переговорів від самого початку війни.

Інший американський чиновник просить зі свого боку не забувати про політичну ситуацію, оскільки на адміністрацію Байдена обрушився б шквал криків за те, що вона змусила Київ сісти за стіл переговорів до початку контрнаступу. Водночас він наголосив, що яким би повільним не був прогрес українських сил у контрнаступі, це все ж краще, ніж альтернативні варіанти.

Позиція Москви

Щодо можливості переговорів висловилися і в Кремлі. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 19 серпня заявив, що не бачить перспектив для переговорів між Києвом і Москвою. За його словами, всі заклики Заходу щодо цього є певним тактичним прийомом для того, щоб дати "виснаженим українським військам перепочинок і можливість перегрупуватися".

"Перспектив переговорів між Росією і Заходом зараз, на жаль, не проглядається. До того ж західні спонсори постійно підштовхують київський режим до підвищення ставок. А лицемірні заклики західників до переговорів ми розцінюємо як тактичний прийом", — заявив Лавров.

Глава російської дипломатії також розкритикував формулу миру президента Володимира Зеленського, назвавши її "утиском наших корінних інтересів у сфері безпеки і продовженням свавілля щодо росіян і російськомовних людей на нових територіях і на землях, контрольованих ЗСУ".

Раніше повідомлялося, що представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів про терміни закінчення війни. За його словами, якоїсь конкретної дати не існує, а Україна і далі звільнятиме свої території.