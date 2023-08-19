"Я закінчу війну в Україні": конкурент Трампа на виборах не проти віддати Донбас Росії

Кандидат у президенти США Вівек Рамасвамі переконаний, що військовий союз РФ і Китаю — найбільша військова загроза для США. Тому Вашингтон має домагатися не програшу Путіна, а виграшу Америки.

Кандидат у президенти США і законодавець індійського походження Вівек Рамасвамі 18 серпня виступив за припинення російсько-українського конфлікту, за якого Москва збереже частину Донбасу, а Київ не вступить до НАТО. Також політик вважає, що Росія повинна вийти з військового союзу з Китаєм. Про це повідомляє найбільша індійська телекомпанія NDTV.

Кандидат відповідаючи на запитання журналіста CNN зазначив, що чинна зовнішньополітична стратегія США щодо України "штовхає Росію в китайські обійми". Відтак, не можна допускати подальшого зближення Москви та Пекіна, оскільки їхній військовий союз є найбільшою військовою загрозою для США.

"Військовий союз Росії та Китаю — це найбільша військова загроза, з якою ми стикаємося сьогодні. Найгірше те, що наші дії в Україні ще більше підштовхують Росію в обійми Китаю", — сказав Рамасавамі.

Політик переконаний, що дві держави мають серйозний військовий потенціал, який у сукупності перевершує потенціал США. З огляду на це в центрі уваги Вашингтона має перебувати не програш президента Володимира Путіна, а виграш Америки.

"Я закінчу війну в Україні на умовах, які вимагатимуть від Путіна виходу з військового союзу з Китаєм. Мета не в тому, щоб Росія "програла". Мета має полягати в тому, щоб США виграли", — заявив законодавець.

Рамасвамі додав, що на посаді глави Білого дому він заморозив би конфлікт в Україні та залишив частину Донбасу за Росією. Крім того політик би взяв на себе зобов'язання, щоб Україна ніколи не стала б членом Північноатлантичного альянсу.

Раніше повідомлялося, що деякі американські чиновники визнали правоту генерала Марка Міллі, який говорив про необхідність переговорів між Москвою і Києвом минулої зими. Вони зазначають, що, ймовірно, шанс розв'язати військовий конфлікт в Україні дипломатичним шляхом уже втрачено.