"Чужа війна": Медведєв вважає, що Захід проситиме про заморожування війни в Україні

За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, Росія має продовжувати війну проти України навіть, якщо на це знадобляться роки або десятиліття.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв 19 серпня заявив, що за певний час західна влада зміниться, їхні еліти втомляться і благатимуть про переговори і заморожування війни в Україні.

За його словами, для західних країн — це чужа війна, а для Росії — це "війна за самозбереження", "екзистенціальний конфлікт", "або вони, або ми".

"Захід ніколи не вийде за межі того, що почне занадто шкодити його інтересам. Хоч би як він у голос зарікав на своїх самітах і в ООН. Чужа війна рано чи пізно стає нудною, витратною і неактуальною", — заявив Медведєв.

За словами колишнього президента РФ, підтримка України західними країнами і санкції проти Росії не допоможуть. РФ у війні проти України не повинна зупинятися навіть, якщо на це "знадобляться роки і навіть десятиліття".

"У нас немає вибору: або ми знищимо їхній ворожий політичний режим, або колективний Захід зрештою розтерзає Росію. І згине в цьому випадку разом із нами", — вважає Медведєв.

"Вона (держава Україна — ред.) має бути знищена дотла. Вірніше так, щоб навіть попелу від неї не залишилося", — заявив заступник голови Ради безпеки РФ.

Скриншот публікації Дмитра Медведєва Фото: t.me/medvedev_telegram

Нагадаємо, 15 серпня Медведєв відреагував на нову заяву НАТО про Україну. За словами колишнього президента РФ, навіть після перенесення столиці Україна зіткнеться з територіальними домаганнями з боку Польщі.

Раніше, 9 серпня, стало відомо, що президент США Джо Байден має намір звернутися до Конгресу з проханням задовольнити запит про надання додаткового фінансування, яке піде на допомогу Україні, а також Тайваню.