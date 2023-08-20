Ракетний удар по Чернігову: що встановлюватимуть слідчі (відео)

У Чернігівській ОВА кажуть, що з учасників виставки практично ніхто не постраждав, а основного удару зазнали містяни, які за збігом обставин перебували поруч із будівлею драмтеатру.

Розпочалося слідство за фактом ракетного удару по Чернігову, де 19 серпня проходила виставка дронів. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус в ефірі національного телемарафону в неділю, 20 серпня.

За словами чиновника, виставка дронів у драмтеатрі Чернігова не була відкрита для всіх охочих. Це був захід для розробників безпілотних літальних апаратів. Однак підтвердити це чи спростувати можна буде тільки після того, як своє слово скажуть слідчі. Причому слідство встановлює не тільки факти, які стосуються безпосередньо удару ЗС РФ по будівлі драмтеатру. Також з'ясовується, чи дотримувалися організатори заходу всіх необхідних у такому разі правил безпеки.

"Цей захід не передбачав залучення глядачів. Наразі з цього питання тривають слідчі дії, слідчі встановлять усі обставини", — сказав очільник області.

Чаус додав, що серед учасників виставки практично ніхто не постраждав. Поранення (зокрема й несумісні з життям) дістали містяни, які перебували під час ракетного удару поруч із будівлею театру. Також травм зазнали пасажири транспорту, який проїжджав у зоні влучання ракети.

Також чиновник дав відповідь на запитання, про те, чи повідомляли організатори заходу про його проведення ОВА або міську владу.

"Організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу та волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування", — сказав Чаус.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що кількість постраждалих через ракетний удар по Чернігову зросла до 148 осіб. За інформацією МВС, поліцейські здійснюють обходи будівель, які постраждали внаслідок ракетного удару, фіксують пошкодження та приймають заяви від постраждалих.

А днем раніше, 19 серпня, у МВС розкрили деталі удару по центру Чернігова. За словами глави МВС Ігоря Клименка, зранку в місті було людно. Більшість постраждалих перебували за межами драмтеатру, куди влучила ворожа ракета. Ті, хто були в будівлі, спустилися в укриття.