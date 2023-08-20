Не драмтеатр: в Офісі прокурора назвали справжню мету ракетного удару по Чернігову (відео)

Ракета "Іскандер" була запрограмована не на точковий удар по будівлі театру — вона вибухнула в повітрі, що збільшило кількість жертв серед мирного населення.

Під час ракетного удару по Чернігову 19 серпня метою ЗС РФ був не драмтеатр, у якому проводилася виставка дронів, а люди в його околицях. Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Білоусов в ефірі національного телемарафону в неділю, 20 серпня.

"Драмтеатр, безумовно, також зазнав ушкоджень, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей", — сказав Білоусов.

Він пояснив, що ракета "Іскандер", якою російські військові вдарили по центру Чернігова, має кілька типів налаштувань. І один із них — це підрив у повітрі, під час якого осколки розлітаються на ширшу площу, аніж це трапилося б, уразивши ракета точкову ціль.

"Такий вид налаштувань проводиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості", — заявив співробітник Офісу Генпрокурора.

Білоусов додав, що зараз слідство відпрацьовує два напрямки. По-перше, встановлюється, хто саме з командування ЗС РФ віддав наказ вдарити по Чернігову 19 серпня. По-друге, компетентні органи перевіряють, чи не стала трагедія в Чернігові результатом співпраці місцевих колаборантів із російськими загарбниками.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що встановило слідство на місці ракетного удару в Чернігові. У Чернігівській ОВА кажуть, що з учасників виставки практично ніхто не постраждав, а основний удар взяли на себе містяни, які за збігом обставин перебували поруч із будівлею драмтеатру.

Днем раніше, 19 серпня, у МВС розкрили деталі удару по центру Чернігова. За словами глави МВС Ігоря Клименка, вранці в місті було людно. Більшість постраждалих перебували за межами драмтеатру, куди влучила ворожа ракета. Ті, хто були в будівлі, спустилися в укриття.