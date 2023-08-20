Росія атакувала Україну тисячами ракет, — Зеленський (відео)

Більшість випущених ракет та іранських дронів були спрямовані на мирне населення, а не військові об'єкти.

Збройні сили Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже випустили по країні 6,5 тисячі ракет. Про це розповів президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єром Нідерландів Рютте в неділю, 20 серпня.

Український президент спочатку згадав про трагедію в Чернігові, який 19 серпня обстріляли російські військові.

"Тільки вчора і тільки один російський удар ракетою по центральній площі нашого міста Чернігів забрав життя сімох людей, серед них — маленької дитини. Їй було шість років", — сказав Зеленський.

Після цього він уточнив, що з 24 лютого 2022 року 6,5 тис. ракет і понад 3,5 тис. ударних дронів, зокрема — іранських дронів Shahed. Ба більше, переважна більшість ракетних і дронових атак була спрямована саме проти мирного населення, а не по військових об'єктах, як стверджує російська сторона.

Після цього український лідер також подякував уряду Нідерландів за допомогу, яку вони надають Києву. Зокрема й за системи протиповітряної оборони, які допомагають зберегти життя цивільному населенню.

Нагадаємо, 20 серпня в Офісі прокурора назвали справжню мету ракетного удару по Чернігову. Ракета "Іскандер" була запрограмована не на точковий удар по будівлі театру — вона вибухнула в повітрі, що збільшило кількість жертв серед мирного населення.

Крім того, 20 серпня стало відомо, що окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Щонайменше 11 мирних жителів дістали поранення, і сімох із них госпіталізовано до лікарні у важкому стані.