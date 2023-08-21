Заманюють до Маріуполя: росіяни хочуть "збільшити" населення міста на 300 тисяч осіб

За даними підпілля, російська влада почала втілювати програму вигідних іпотечних умов для громадян РФ для того, щоб стимулювати росіян переїжджати до Маріуполя.

В тимчасово окупованому Маріуполі російська влада хоче здійснити заселення приблизно трьохсот тисяч людей за своїм "планом розвитку". Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян РФ. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан і держслужбовців із депресивних регіонів РФ", — зазначили у відомстві.

У ЦНС додали, що жителі Маріуполя водночас примусово депортуються на територію Росії.

Нагадаємо, що 4 липня у Пригожина підтвердили, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі. Пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" медіа поділилося подробицями штурму Маріуполя російськими військами і бойовиками "ДНР". Генерали ЗС РФ хотіли взяти місто швидко і за будь-яку ціну.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш незавидному становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.