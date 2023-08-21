Погрожують законом: російське командування закликає окупантів не здаватися в полон, — ГУР

За даними розвідки, попри погрози керівництва РФ російські солдати здаються в полон, а українські захисники поповнюють обмінний фонд.

Керівництво збройних сил Російської Федерації створює атмосферу напруги серед звичайних російських військовослужбовців, закликаючи їх залишатися рішучими і не здаватися в полон на українській території незалежно від обставин. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Раш*сти і російське командування стимулюють і залякують пересічних кафірів не здаватися в полон, бо, мовляв, дивіться, там звірі, і бандерівці з вами будуть робити те, що і ми робимо з українцями. Тобто: за жодних обставин не здавайтеся (у полон — ред.), підривайте себе гранатами, а якщо будете здаватися, то вас загони загони загони з кадирівців просто розстріляють", — розповів Юсов.

Згідно з його висловлюваннями, основною метою цієї ІПСО є чинення тиску на внутрішній фактор.

"Але тим не менше, незважаючи на це (росіяни — ред.) здаються в полон, і українські захисники захоплюють загарбників у полон і поповнюють обмінний фонд", — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, 17 серпня в ГУР заявили, що російські полонені не готові скидати режим Путіна, масового каяття не спостерігається.

14 серпня The Economist писав, що деякі полонені росіяни відмовляються повертатися до РФ, бо не хочуть бути "гарматним м'ясом".