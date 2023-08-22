Хотіли передати Україні: Швейцарія розслідує спробу продати 100 танків Leopard, — ЗМІ

Угоду про продаж німецькому концерну Rheinmetall близько сотні неробочих танків було заблоковано швейцарським урядом через її невідповідність нейтральному статусу країни.

Швейцарська державна компанія Ruag AG зробила спробу продати німецькому концерну Rheinmetall свою неробочу військову техніку для ремонту і подальшого відправлення в Україну. Про це пише Bloomberg 19 серпня.

У Ruag AG мали намір укласти угоду про продаж майже 100 німецьких танків Leopard 1, однак ініціативу було заблоковано урядом. Відмова була заснована на твердженні, що подібний крок суперечить нейтральному статусу Швейцарії.

Повідомляється, що стосовно Ruag AG проведуть розслідування. Міноборони Швейцарії звернулося з відповідним запитом до зовнішніх аудиторів.

Як зазначають автори публікації, напередодні виборів, які відбудуться восени, згаданий інцидент може ще більше привернути увагу до теми нейтралітету Швейцарії.

Раніше головний виконавчий директор Ruag AG Бріджит Бек була змушена піти у відставку після того, як запропонувала країнам Європи відправити в Україну зброю швейцарського виробництва.

Ніколя Перрен, який є наступником Бріджит Бек, також вважає, що Швейцарії, можливо, доведеться переглянути свою міжнародну позицію "у дедалі більш взаємопов'язаному світі".

Водночас у Швейцарській народній партії заявили, що стабільність і мир у країні забезпечується її нейтральним статусом і що ця доктрина не підлягає обговоренню.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що Швейцарська федеральна рада відмовила компанії RAUG у праві викупити танки Leopard 1A5 для подальшого реекспорту в Україну, оскільки продаж зброї в держави, де тривають бойові дії, заборонено за Законом про військові матеріали.

Раніше, 22 червня, Швейцарія виділила Україні пакет допомоги для розмінування територій у зоні бойових дій і біля лінії фронту. Федеральне управління оборони, цивільного захисту та спорту передало ДСНС саперну машину, вантажівку, причіп і комплект запасних частин на три роки.