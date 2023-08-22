Війська РФ скаржаться на нестачу військової техніки та обладнання, – ISW

Окупати незадоволені тим, що Міноборони Росії не бажає або не може розв'язувати проблеми постійної нестачі обладнання та проблеми з низьким моральним духом своїх солдатів.

Війська Росії, які діють на сході України, не отримують достатньої кількості техніки. Особливо це стосується 2-ї та 20-ї загальновійськових армій. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті.

Російські командири регулярно карають військовослужбовців, які не випускають свої транспортні засоби на завдання. За інформацією аналітиків, російські військовослужбовці відчувають, що вони "воюють" зі своїми командирами. На південному напрямку окупаційні підрозділи скаржаться, що влада РФ не забезпечує їх усім необхідним в перш чергу катерами.

Російським силам, як йдеться у дописі, також не вистачає адекватних контрбатарейних можливостей, особливо після звільнення генерал-майора Івана Попова на початку липня командувача 58 загальновійськової армії. За інформацією аналітиків ISW, російські загарбники постійно скаржаться на те, що Міноборони Росії не бажає або не може розв'язувати проблеми постійної нестачі обладнання та проблеми з низьким моральним духом своїх солдатів.

У звіті американських аналітиків йдеться про те, що ЗСУ за період 20 та 21 серпня досягли тактично важливих успіхів у районі Роботино в Запорізькій області. Українські війська й надалі здійснюють наступальні операції.

Вказано також й про те, що Міноборони Росії вирішило створити нові військові формування. Боєздатні частини, які намагаються втримати лівобережжя Херсонську область, могли перекидатися на найважливіші ділянки фронту.

Нагадаємо, у ISW 22 серпня заявили, що Сили оборони досягли тактичних успіхів у Роботиному. Аналітики заявили, що українські війська змогли взяти під контроль деякі позиції, які розташовані на передовій лінії оборони російських військ.