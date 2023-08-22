Ракетний удар по Кривому Рогу: в ОВА показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)

Внаслідок атаки у місті спостерігаються проблеми з електропостачанням. Вибуховою хвилею у Кривому Розі пошкоджено 20 приватних будинків.

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу 22 серпня. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки травм зазнала одна людина. Чоловіку надали відповідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Загалом було пошкоджено 20 будинків. Також були проблеми з функціонуванням лінії електропередач.

По території Синельниківського району вночі російська армія застосувала безпілотник. Окупанти поцілили по приватному підприємству. Внаслідок атаки відбулася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Ніхто не постраждав.

Вранці зафіксували ще один удар по району. Внаслідок атаки пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура.

Фото: Сергій Лисак / Telegram

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram також повідомив про вибух у місті. Він зазначив, що близько 05.30 ранку Росія атакувала ракетою. Загалом було пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру. Він підтвердив, що постраждав чоловік 1953 року народження, легкий, від госпіталізації до медичного закладу він відмовився.

Він зазначив, що спостерігаються певні перебої з постачання електроенергії. На зараз частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту.

Нагадаємо, 20 серпня Чернігів зазнав ракетного удару. Обстрілу зазнала локація, де відбувалася виставка. У Чернігівській ОВА пояснили, що з учасників виставки практично внаслідок російського обстрілу ніхто не постраждав, а основного удару зазнали містяни, які за збігом обставин перебували поруч із будівлею драмтеатру.