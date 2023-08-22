Позначені "білим ромбом": у Маріуполі фіксують збільшення військ і техніки ЗС РФ (фото)

За словами радника мера Петра Андрющенка, росіяни перекидають вантажівки з озброєнням на Бердянський напрямок. Військові автомобілі загарбників позначені новим знаком — ромбом.

У місті Маріуполь, яке перебуває під тимчасовою окупацією російських військ, відзначається збільшення чисельності населення. Нові "жителі" прибули з Кавказу. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Фіксуємо значне збільшення росіян на території Маріупольського району до плюс 5 тисяч. Більшість на доукомплектування та узгодження. Знову Кавказ", — повідомив він.

У Маріуполі фіксують рух техніки

Ба більше, у Нікольському районі триває зміцнення оборонних позицій із використанням Федорівського лісу за напрямком Нікольське — Новогригорівка — Бойове.

Також фіксується потужний рух вантажівок із БК у бік Бердянська.

"Зафіксовано використання нової позначки маркування військової техніки. Цього разу "білий ромб"", — написав Андрющенко.

Новий знак окупантів

Нагадаємо, що 4 липня у Пригожина підтвердили, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі. Пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" медіа поділилося подробицями штурму Маріуполя російськими військами і проросійськими бойовиками "ДНР". Генерали ЗС РФ хотіли взяти місто швидко і за будь-яку ціну.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш незавидному становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.