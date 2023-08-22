"Будуть ще": Франція передала Україні всю першу партію ракет SCALP

За словами посла України у Франції, ця партія ракет була випробувальною, снаряди непогано зарекомендували себе.

Україна отримала від Франції всі обіцяні далекобійні крилаті ракети SCALP у рамках першої поставки. Планується продовжити передачу таких ракет і надалі. Про це посол України у Франції Вадим Омельченко розповів в інтерв'ю Lb.ua.

"Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALP будуть, поставки триватимуть. Головне питання цих поставок — їхній ритм, а тут у французів усе дуже непогано", — заявив він.

Дипломат підкреслює, що якщо президент Володимир Зеленський або його французький колега Еммануель Макрон заявляють про рішення, ухвалені Парижем щодо будь-якого озброєння, це означає, що це озброєння вже перебуває в Україні і вже використовується на передовій.

Ракети SCALP: чим примітні і як можуть стати в пригоді на фронті

Це крилаті ракети повітряного базування SCALP, вони ж Storm Shadow. Були розроблені в 1990-х роках французькою компанією Matra і британською British Aerospace.

Це керована ракета, призначена для ураження нерухомих цілей на великій відстані.

Scalp може вражати цілі в радіусі 250 кілометрів. Однак дальність ураження цілей може досягати 500 або навіть 700 кілометрів залежно від версії ракети.

Нагадаємо, 11 липня Reuters писав про те, що обіцяні Францією крилаті ракети SCALP уже в Україні. Французьке дипломатичне джерело повідомило виданню, що Франція передасть Україні 50 ракет SCALP.

Медіа також писали про три властивості британської ракети Storm Shadow, отриманої ЗСУ. Франко-британська крилата ракета повітряного базування КРРББ типу SCALP-EG, вона ж — Storm Shadow (британська назва), на перший погляд, здається типовою дозвуковою крилатою ракетою, яка не представляє для російської системи ППО якоїсь особливо складної мети. Але є нюанси.