Тисячі в братських могилах: у міськраді Маріуполя назвали кількість жертв через вторгнення ЗС РФ

За словами радника мера Петра Андрющенка, за весь час бомбардувань і вуличних боїв у портовому місті загинули приблизно 147 дітей. Загальна ж кількість загиблих перевищує 25 тисяч осіб.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав офіційну статистику загиблих у місті та попередив, що інколи лунають невірні дані щодо загиблих маріупольців — у межах 150 тисяч. Але подібне маніпулювання, за його словами, тільки на руку ворогу. Про це повідомляє "24 Канал".

Офіційна статистика свідчить про те, що за час облоги міста було вбито щонайменше 147 дітей. За наявними документами окупантів, 101 дитина була вбита, але ідентифікації піддається тільки 87.

Офіційні ж дані України свідчать про те, що, станом на 13 серпня, через російську агресію в Україні загинули 500 дітей, постраждали 1597, понад 1097 дістали різні поранення.

Представники мерії Маріуполя близько тижня ідентифікували дітей і звіряли цифри. Основна частина українських дітей постраждала в Донецькій області, але дані не остаточні.

Радник мера назвав просто "жахливим документом", у якому є списки загиблих у Маріуполі мирних жителів, у т.ч. дітей. "Там причини смерті, стан дітей, коли ті потрапляли на облік. Це жах. Вони мають за це відповісти", — заявив Андрющенко.

Маніпуляції зі списками загиблих у Маріуполі мирних жителів

Згідно з офіційними даними, у маріупольських братських могилах поховано щонайменше 25 тисяч осіб. Можливо, це неточна статистика і реальні цифри — вищі. За словами радника, офіційні дані є в окупантів.

Він також додав, що часто безпідставно називають завищені цифри загиблих мешканців Маріуполя — близько 150 тисяч, а дітей — кілька тисяч.

"Ось вам офіційні дані окупантів, здобуті чесною працею. Точно більше, ніж 25 тисяч, ніхто не сумнівається", — уточнив Андрющенко.

За його словами, наскільки точні ці дані, а також особи загиблих — можна буде встановити вже після деокупації і скласти повний список загиблих у Маріуполі. Місця поховань відстежуються.

Нагадаємо, що Маріупольський спротив дозволив знайти списки вбитих російськими окупантами дітей. Їх складала окупаційна влада щодо дітей, які пройшли через три центри, де фіксували смерть. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, серед згаданих причин — смерть від поранень головного мозку, поранень грудної клітки та інше подібне.

Також повідомлялося, що в Маріуполі зростає чисельність російських військ і техніки, позначених "білим ромбом".