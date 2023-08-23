США не підтримують удари українських безпілотників по Росії, — Держдеп

Російська Федерація може припинити війну в будь-який момент. Як вважають у Сполучених Штатах, їй потрібно лише вивести свої війська з України.

Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) заявив, що країна не підтримує атаки безпілотних літальних апаратів по Російській Федерації, його заяву цитує Reuters.

"Сполучені Штати не заохочують і не сприяють нападам всередині Росії", — сказав він.

Представник Держдепу США на умовах анонімності також зазначив, що Україна повинна сама вирішувати, як їй захищатися під час повномасштабного вторгнення, тоді як Москва може припинити війну в будь-який момент, вивівши війська з українських територій.

Удари БПЛА по Москві 23 серпня

У ніч на 23 серпня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку двох безпілотників по місту. З його слів, один із БПЛА врізався в будівлю в "Москва-Сіті", тоді як інший дрон нібито збили сили ППО. Проте у Міноборони РФ повідомили, що столицю атакували три безпілотні літальні апарати, два з яких нібито були збиті засобами ППО, а третій — приземлений системою РЕБ, тому врізався в будівлю комплексу. Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці дронів.

Через безпілотники тимчасово в московських аеропортах ввели план "Килим" (пізніше аеропорти відновили свою роботу). Уламками дрона було пошкоджено стіну магазину, у житлових будинках вибито скло.

Нагадаємо, 22 серпня у росЗМІ заявили, що удари дронів по Москві почастішали та стали "нормою". Перша атака БПЛА відбулася 3 травня. З того часу дрони долітали до Москви вже 15 разів. Крім цього, певне затишшя було зафіксовано в червні 2023 року, після цього нальоти дронів почастішали.

22 серпня у Тверській області (за 180 км від Москви), виявили безпілотник із написом "Слава Україні". Дрон забрали співробітник ФСБ РФ.