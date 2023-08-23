"Втрата для всіх нас": у боях за Україну загинув депутат Сергій Ільницький "Сокіл" (фото)

Депутат Київської міськради загинув під Курдюмівкою. Він воював брав участь у бойових діях із 2014 року.

Під час запеклих боїв на сході України загинув депутат Київської міської ради від Європейської солідарності Сергій Ільницький (Сокіл). Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії.

"Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький. Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою", — повідомив п'ятий президент, лідер Євросолідарності Петро Порошенко.

У квітні 2023 року Сергій Ільницький (Сокіл), який раніше обіймав посаду першого заступника командувача Української добровольчої армії під командуванням Дмитра Яроша і був командиром загону "Південь" у складі 28-ї окремої мотострілецької бригади, вступив на посаду депутата Київської міської ради від партії "Євросолідарність".

Сергій Ільницький від самого початку бойових дій був на фронті. Ветеран ЗСУ, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена За заслуги.

Прощання із Сергієм Ільницьким відбудеться в Києві.

Нагадаємо, 8 серпня на фронті загинув засновник знаменитої акції "Мегамарш у вишиванках" Андрій Бабинський унаслідок артилерійського обстрілу з використанням касетних боєприпасів РФ.

8 серпня на фронті загинув Андрій Веремеєнко, захисник України зі складу штурмового батальйону "Айдар". Він захищав Україну з 2014 року.