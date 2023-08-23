1 млн рублів за переїзд на окуповані території: РФ відчуває кадровий дефіцит, — ЦНС

У підпіллі зазначили, що місцеві жителі відмовляються йти на співпрацю з противником, тож "влада" змушена привозити людей із Росії. При цьому, навіть за великі гроші не всі погоджуються.

Російські загарбники ніяк не можуть знайти фельдшерів для роботи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 23 серпня.

За інформацією підпілля, РФ відчуває значний кадровий дефіцит на територіях України, які незаконно утримує під своїм контролем. Уся причина в тому, що місцеві жителі не хочуть співпрацювати з противником.

"Поки російська пропаганда розповідає про "стабільність і поліпшення", які несе окупація, реальність трохи інша. Так, окупанти змушені звозити своїх людей на ТОТ, щоб покрити дефіцит робочої сили", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про фельдшерів, які були б згодні працювати на постійній основі. Відповідно, місцеві жителі фактично не мають можливості отримувати медичні послуги.

У зв'язку з цим РФ проводить свою стандартну політику, як зазначили в ЦНС. Вони завозять на окуповані території своїх громадян, але навіть вони відмовляються їхати в Україну через бойові дії.

"Отже, окупанти обіцяють платити мільйон рублів за згоду переїхати на захоплені землі на постійній основі. Однак це не допомагає розв'язати проблему, адже населення Росії не вірить у пропагандистську тезу, що "РФ тут назавжди", — підсумували в ЦНС.

Нагадаємо, 20 серпня в ЦНС повідомляли, що близько 300 тисяч громадян Російської Федерації планують переселити в тимчасово окупований Маріуполь. Загарбники планують збільшити населення міста приблизно до 2035 року. Кремль реалізує програму пільгових кредитів для громадян РФ на окупованих територіях, уточнили в підпіллі.