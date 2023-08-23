Highway to Hell: прикордонники на Харківщині полюють на росіян на автошляху (відео)

Бійці "Сталевого кордону" взяли під вогневий контроль важливу ділянку фронту на Харківщині.

У Харківській області українські прикордонники влаштували полювання на окупантів. Бійці підрозділу "Сталевий кордон" взяли під вогневий контроль одну з важливих доріг на ввіреній їм ділянці фронту. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Highway to Hell" для окупантів. Аеророзвідка ДПСУ засікла переміщення живої сили противника. І завдяки мінометникам жива сила перетворилась на неживу", — ідеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що в російських загарбників на цьому напрямку, як і загалом в Україні, лише одна дорога — до пекла.

На опублікованих кадрах видно, як аеророзвідники стежать за переміщеннями окупантів на цій ділянці, а далі по ворожих позиціях працює мінометний розрахунок.

Нагадаємо, що ЗСУ під Бахмутом знищили 3 артустановки росіян і 4 гармати. Аеророзвідники ЗСУ моніторили ситуацію та виявили вороже озброєння. Далі по ньому влучно відпрацювала українська артилерія.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога та проводити контрнаступальні дії. Є просування в районі Кліщіївки й Андріївки.