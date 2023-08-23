"Самознищилася у вікні": під Москвою уламки "Панцир-С" врізалися в будинок, — ЗМІ

Російська влада стверджує, що будинки в Підмосков'ї пошкоджені уламками безпілотника. Однак місцеві жителі бачили фрагмент ракети ЗРК "Панцир", який поспіхом вивезли спецслужби РФ.

У Московській області під час відбиття атаки безпілотників невідомого походження снаряд ЗРК "Панцир-С" влучив у будинок в Хімках. Покрівля та стіни будинку пробиті наскрізь дрібними уламками, а поруч валявся фрагмент ракети. Про це розповіли в Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ".

У дописі вказано, що російська влада повідомила недостовірні дані щодо руйнувань у Московській області. Зокрема, стверджувалося, нібито в Хімках уламки БПЛА впали на будинок. Однак мешканець будинку впевнений, що на його помешкання упали фрагменти ракети, яку випустив комплекс ППО "Панцир-С".

Чоловік, якого автори допису називають Гліб Павлов, пояснив, що бачив, як покрівля, стіни та шибки будинку посікли дрібні уламки — саме так нібито вибухає ракета ППО. Зокрема, неподалік він помітив фрагмент, який явно не був схожий на шматок дрона. До того ж на стінах видно сліди пороху. Отже, впевнений росіянин, у дім влетіла ракета "Панцир-С", яка не здетонувала високо в небі, а "самознищилася у вікні". Водночас у будинку перебувала сім'я з чотирьох осіб, серед них — діти.

Уламки ракети чоловік показати не зміг: російські спецслужби їх уже вивезли: "Головка від ракети тут просто лежала. Зараз уже не бачу. Мовчки забрали, мабуть".

Будинок після зустрічі з російською ракетою потребує майже 2,5 млн руб. на ремонт, підрахував росіянин. Зокрема, 1 млн руб. піде на покрівлю, ремонт стін — близько 150 тис. руб., вікна та шибки — ще 500 тис. руб. Росіянин незадоволений, бо втратив дім: "Ми ось жили — сім'я і будинок. Ми жили ось цими-от цінностями".

Зазначимо, у ніч із 22 на 23 серпня російська влада заявила, що Москва та Московська область були атаковані кількома безпілотниками. Водночас стверджувалося, що всі безпілотники "літакового типу" успішно збиті ППО. Втім визнавали, є певні "пошкодження" однієї з башт "Москва-Сіті" та будинку в Хімках: причина руйнувань — уламки збитих безпілотників. Також нібито знищили дрон на підльоті до Москви — у Можайському районі.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що два дрони знешкодили на підльоті на межі Можайського району та Хімок, а один втратив керування та врізався у башту в центрі Москви.

У місцевих пабліках повідомили про ще кілька точок, які могли опинитися під атакою безпілотників: крім Хімок, писали про Красногорськ і Долгопрудне.

Якщо нанести можливі райони, які цікавили безпілотники 23 серпня, то видно, що вони прямують або на північний захід Москви (поруч є аеропорти), або в центр (башти "Москва-Сіті").

Вибухи в Москві та Московській області 23 серпня 2023 року

Нагадуємо, напередодні, 22 серпня, губернатор Московської області підтвердив атаку двох дронів на Підмосков'я. За його словами, дрони летіли в напрямку будівлі уряду області — їх начебто збили.

Водночас у Криму сталася "бавовна" на західному узбережжі на мисі Тарханкут. Українська розвідка підтвердила атаку: вдарили по системі С-400 ЗС РФ.