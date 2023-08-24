"Нічний набіг українських козаків на табір ЗС РФ в Криму": у ГУР показали відео спецоперації

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами ЗС РФ. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку.

В Криму біля мису Тарханкут зранку 24 серпня було гучно через бій за участю морських суден, авіації та українських спецпризначенців. Бійці ГУР влаштували нічний переполох росіянам і потім повернулися на базу. Про це повідомляє розвідувальна спільнота InformNapalm.

"Українські козаки на чайках здійснили нічний набіг на табір загарбників. Вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримки ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупантів. В результаті противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку", — йдеться в повідомленні.

Також спецпризначенці встановили в окупованому Криму український прапор.

Зазначається, що спецоперацію виконував не підрозділ "Артан", як повідомлялося раніше, а інший спецпідрозділ ГУР Міноборони. Українські розвідники оприлюднили відео нічної спецоперації.

"Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій", — зазначили в ГУР Міноборони.

Пізніше представники ГУР у коментарі "РБК Україна" повідомили, що українські військові вже повернулися після спецоперації, виконавши поставлені завдання, а сама операція "мала характер рейду".

Тим часом російські телеграм-канали поширили інформацію, що в окупованому Криму невідомі на гумових човнах нібито обстріляли з берега кемпінг із туристами в Оленівці. Baza повідомила, що було 10 людей у двох човнах, а інше російське ЗМІ — SHOT, що було 4 човни з "диверсантами".

Нагадаємо, що бійці ГУР здійснили висадку в окупованому Криму. Події розгортались у районі села Маяк близько 5 години ранку. Місцеві жителі повідомили, що чули вибухи.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня 2023 року в районі села Оленівка на мисі Тарханкут пролунав вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".