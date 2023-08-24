Ми пишаємося підтримкою України: Ллойд Остін привітав українців із Днем незалежності

Глава Пентагону зазначив, що Україна веде мужню боротьбу за повернення своєї суверенної території та захист своїх громадян. І в цьому США надаватимуть підтримку стільки, скільки буде потрібно.

Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. Під керівництвом президента США Джо Байдена було створено потужну глобальну коаліцію на підтримку України, а Білий дім виділив понад 43 млрд доларів військової допомоги. І надалі Київ може розраховувати на допомогу Вашингтона в боротьбі за свою свободу. У такому ключі міністр оборони США Ллойд Остін привітав українців із Днем незалежності.

"Український народ залишається непохитним, і Україна веде мужню боротьбу за повернення своєї суверенної території та захист своїх громадян. Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують Україну, і ми продовжуватимемо забезпечувати її всім необхідним для боротьби за свою свободу", — наголосив глава Пентагону.

Міністр також відзначив надання військової допомоги Україні в контрнаступі ЗСУ. Зокрема Остін вказав на такі ключові засоби, як додаткове обладнання для розмінування, бронетехніка та артилерійські снаряди.

Глава Міноборони додав, що країни доброї волі з усього світу також виступили із засудженням нападу Росії на міжнародну систему правил і прав і поспішили надати Україні вкрай необхідну допомогу. У рамках коаліції Україна отримала 32 млрд доларів від західних партнерів із 50 країн.

"Сьогодні, коли Україна відзначає ще один рік незалежності, США зберігають твердий намір забезпечити їй ще багато років незалежності. Ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі за безпеку і свободу стільки, скільки буде потрібно", — підсумував Остін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний привітали українців із Днем незалежності. Високі особи держави подякували воїнам і цивільним та висловили впевненість у перемозі над російськими загарбниками.