"Значна допомога": Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T

За даними норвезького уряду, протиповітряна оборона має вирішальне значення для спроможності України захищати як цивільне населення, так і прифронтову інфраструктуру та військові підрозділи від будь-яких видів повітряних атак з боку Росії.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про рішення уряду передати Україні зенітні ракети, призначені для використання в системах протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомляє видання Reuters.

"Норвегія продовжуватиме підтримувати оборону України від Росії стільки, скільки буде необхідно. Україна зараз гостро потребує більшої військової та матеріальної підтримки. Вони мають велику потребу в ракетах і боєприпасах для протиповітряної оборони. І тут Норвегія підтримує вас усім, чим може", — йдеться в повідомленні.

На думку норвезького уряду, протиповітряний захист відіграє ключову роль у забезпеченні України здатністю ефективно захищати цивільне населення, прифронтову інфраструктуру і військові підрозділи від будь-яких можливих повітряних атак, які виходять з боку Росії.

Підтримка протиповітряної оборони стала абсолютним пріоритетом для України з початку конфлікту. Найважливіша роль у цьому процесі належить підтримці з боку країн Заходу, включно з Норвегією. Їхня активна допомога в розвитку протиповітряної оборони суттєво сприяла запобіганню спробам Росії встановити контроль над повітряним простором. Така солідарність сприяла мінімізації людських втрат і збереженню інфраструктури в прифронтових зонах.

"У минулому Україна отримувала значну допомогу від західних країн у сфері протиповітряної оборони, але потреба в ній залишається величезною. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських військ. Тому зараз ми передамо зенітні ракети. Це одна з найбільших на сьогодні норвезьких пожертв Україні у вигляді військової допомоги", — сказала прем'єр-міністр.

Зазначається, що ракети можна буде запускати з пускових установок, які раніше вирішила передати Швеція.

Для Збройних сил Норвегії при цьому будуть закуплені ракети, що відповідають подарованим ракетам.

Нагадаємо, 17 серпня Німеччина оновила список військової допомоги, переданої Збройним силам України. Берлін додатково передав Києву 2 пускові установки IRIS-T SLS, 4 539 димових снарядів 155-мм калібру, 10 станцій наземного спостереження Ground Observer 12, 4 тягачі 8x8 H81 і напівпричепи до них, а також 8 15-тонних навантажувачів.

Раніше, 13 серпня ми писали про те, що німецький концерн Rheinmetal передасть Україні безпілотний комплекс для повітряної розвідки "Luna NG" до кінця 2023 року. Крім використання як системи розвідки, БПЛА також можуть забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок.