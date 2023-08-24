Три десятки ліквідованих росіян і катери: у ГУР розповіли результати рейду в Крим, — ЗМІ

У селі Маяк, де проходила спецоперація української розвідки, розташована база 3 радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Під час спецоперації в Криму 24 серпня українські бійці ліквідували 30 окупантів і їхню техніку. Про це виданню "Бабель" повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що під час нічного рейду українські спецпризначенці пошкодили 4 ворожі швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 російських загарбників.

Спецпідрозділи ГУР висадилися в окупованому Криму біля села Маяк на мисі Тарханкут. Тут розташована база 3-го радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ, а також тут встановлений радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" і РЛС "Каста-2Е2". По периметру цього района розміщені позиції протиповітряної оборони ЗС РФ.

Нагадаємо, що вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримки ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка та Маяк. Після завершення спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня на мисі Тарханкут вибухнула російська зенітно-ракетна система великого та середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".