Уражають цілі лише 30%: Буданов розповів про ефективність українських морських дронів у Криму

Очільник української розвідки вважає, що морські дрони — ефективна зброя для стримування ворога. Хоча з їхньою допомогою не можна наступати, але можна паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, Україна вже змогла зробити.

Лише 30% з запущених Україною дронів по території Криму зі 100% уражають цілі — решту знешкоджує російська ППО. Попри це, вони є ефективною зброєю у війні проти РФ. Про це в інтерв'ю проєкту "Радіо Свобода Крим.Реалії" сказав голова Головного управління розвідки Міністерство оборони України Кирило Буданов.

Він відмовився назвати кількість дронів або завдань, які вони виконують, але запевнив, що їхня робота достатньо потужна.

"Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Давайте скажемо так: це багато. Наскільки це ефективно працює? Оскільки є реальні завдані втрати і ціна такого дрона, і ціна бойового корабля — непорівнянна, можна сказати, що це досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, можливо, навіть 70% вони знищують. Це правильно. Тут немає чого приховувати. Однак для них проблема – у тих 30%", — сказав він.

Кирило Буданов розповів, що траплялися випадки, що дрон було знищено, але він встиг виконати своє завдання.

"Наприклад, історія, коли морські скутери зайшли в акваторію бухти Севастополя. Його знищили на підході до фрегата "Адмірал Ессен" за 100 метрів. Але вибуховою хвилею було повністю пошкоджено радіоелектронне обладнання корабля, антени, певні системи та гідроакустичну систему. І пішов фрегат на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв у доці", — розповів очільник ГУР.

Він наголосив, що морські дрони — це ефективна зброя для стримування ворога.

"Це — не зброя наступу. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, у принципі і сталося. Кораблі далі, ніж за Севастополь у північному напрямку взагалі не ходять", – сказав Буданов.

Він зазначив, що Україна вже налагодила серйозне серійне виробництво дронів.

Нагадаємо, що розвідники ГУР Міноборони провели спецоперацію з виманювання російського гелікоптера на українську територію. Вертоліт здійснив посадку у Харківській області. Пілот вижив, а членів екіпажу ліквідували під час втечі. Буданов назвав цю спецоперацію найкращою за часів незалежної України.

Раніше повідомлялося, що під час спецоперації в Криму 24 серпня українські бійці ліквідували 30 окупантів і їхню техніку. Спецпідрозділи ГУР висадилися біля села Маяк, де розташована база 3-го радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ