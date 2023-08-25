Полегшать життя усім окрім ухилянтів: на які зміни вже восени чекають ТЦК

Військкоматам вже восени можуть відкрити доступ до реєстрів МВС, МЗС та ДПСУ. Юристка Оксана Доготер пояснила, кому ця зміна зможе полегшити життя та як вона вплине на мобілізацію.

Восени Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) обіцяють надати доступ до державних реєстрів. Експерти переконані, що дані Міністерств внутрішніх та зовнішніх справ, а також Державної прикордонної служби дозволять покращити процес мобілізації та полегшать життя військовозобов’язаним. Про це з посиланням на адвокатесу з об’єднання "Актум" Оксану Доготер повідомили у VESTI.

"Річ у тому, що у нас паперова форма військового обліку відходить на другий план. На мою думку, це спрощує ситуацію для тих військовозобов’язаних, які будуть звільнені від мобілізації. Бо вони зможуть спокійно собі пересуватися всією Україною. Їхні відомості будуть внесені до відповідних реєстрів", — пояснила юристка.

Правозахисниця зазначила, що нині у військкоматах обговорюють створення кількох реєстрів — окремо для кожної категорії громадян.

З її слів, таких реєстрів буде три:

для українців, що підлягають мобілізації або можуть бути виключені з військового обліку;

для громадян, яких виключають з військового обліку;

для військовозобов’язаних, які поновили дані про себе.

"На мою думку, це спростило б ситуацію в цілому. В такому випадку це логічно і навіть необхідно. Бо ми вже маємо відходити від паперової форми радянського ведення обліку. І формат електронного реєстру буде досить зручний", — зазначила Доготер.

Експертка підкреслила, що для звільнених від мобілізації українців зміни підуть лише на користь. Вона пояснила, що такі особи не будуть повинні постійно носити з собою документи, адже уся інформація зберігатиметься у реєстрі.

"Втім, будуть певні складнощі для тих, хто уникає цих поновлень даних і уникає надання відомостей про себе в ТЦК", — додала адвокатеса.

Доготер підкреслила, що це лише гіпотетичні плани на майбутнє. Реєстри ще не закріплені та не визначені на законодавчому рівні.

Варто зазначити, про те, що військкомати отримають доступ до інформації інших відомств, 22 серпня заявив голова Міноборони Олексій Резніков. Він повідомив, що це станеться приблизно в середині осені.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Євген Карась закликав українців бути психологічно готовими до того, що війна може тривати довго і мобілізують більше людей. Він підкреслив, що навчання "на ходу" затягує конфлікт.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що повідомлення про необхідність мобілізувати ще 3 мільйони чоловіків — це елементи російської ІПСО. З його слів, ворог намагається налякати українців чутками про масштабну мобілізацію.